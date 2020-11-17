  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова, которая в сентябре 2020 года вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, планирует сменить фамилию.

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова заявила, что после замужества намерена обменять паспорт, сменив свою фамилию на двойную – Тимма-Седокова. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовано 17 ноября на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

По словам певицы, во время регистрации брака с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой их предупредили, что в случае, если жена берет двойную фамилию, то так же должен поступить и ее муж.

"Я говорю: "Хочу Седокова оставить и Тимма чтобы было". Они говорят: "Тогда нужно, чтобы у Яниса тоже было – Тимма-Седоков". Мы, наверное, часа три смеялись. Но так, как мы тогда очень все быстро делали, я попозже поменяю", – подытожила она.

Певица не уточнила, когда займется оформлением документов.

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Видео: Василий Конов / YouTube

Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Это третий брак певицы. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский.

У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.

11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет. Первый супруг певицы Белькевич умер в 2014 году.