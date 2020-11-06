"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 6 ноября в Instagram заявила, что планирует прослушать курс лекций в американском университете.
"Я уже записалась на онлайн-обучение в Гарвард. Я в UCLA (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе). Я меньше буду спать, меньше уделять время своей семье и больше себе. Ведь я хочу, чтоб мой мозг больше работал", – написала она.
По словам певицы, она ежедневно читает или слушает книги, чтобы утолить жажду обучения.
"Не было ни дня в моей жизни, чтобы я не открыла книгу или не прослушала аудиоверсию. Не было ни дня в моей жизни, чтобы эта самая жизнь не преподнесла мне уроки. В моем случае – по выживанию. Я хочу учиться", – подытожила Седокова.
Певица отметила, что кроме лекций в американском университете, хочет прослушать обучающие курсы, которые проводят ее коллеги из шоу-бизнеса.
"Ведь я уважаю их опыт. У каждого он разный, но я точно найду там свое", – считает она.
Публикацию артистка проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена с метлой в руках на фоне деревянного домика с надписью "Баба Яга".
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Они на нас зарабатывают !!! Наживаются на подписчиках! Я так в вас разочаровалась ... * Инфо-бизнес, марафоны и курсы сейчас стали новым трендом и практический обязательным у блогеров и специалистов. И если пару лет назад к ним присматривались и не понимали, то сейчас любой запуск сопровождается с моментальным обесцениваем и агрессией со стороны определенных людей. * Только что я узнала, что очень любимая мною потрясающая женщина запускает свой марафон. Зашла в комменты. Почитала. Удивилась. Аргументирую далее * * Жажда получения новых знаний и работы как таковой , к сожалению присутствует у небольшого процента населения. Именно по этому мы живем как живем. Я работаю с 15 лет. Я за всю свою жизнь не взяла ни разу отпуск, в независимости от того жила я в Лос Анджелесе или на окраине Киева. Не было ни дня в моей жизни, чтоб я не открыла книгу или не прослушала аудио версию. Не было ни дня в моей жизни, чтоб эта самая жизнь не преподнесла мне уроки. В моем случае по выживанию. Я хочу учиться. И я хочу отдавать свои знания назад. Уже больше 7 лет я делаю это в Инстаграм абсолютно бесплатно. И я буду продолжать ! И вы делаете это тоже. Когда к вам приходят за советом, вы с радостью делитесь. Я думаю моя аудитория именно такая * Сейчас я изучаю как сделать это правильно. Потому что это педагогика и я , как дочь учительницы , знаю как это сложно. У меня крутейший учитель @parabellum07 и я с гордостью могу назвать его отличным педагогом. Видеть результаты своих учеников это очень сильно. И я хочу пройти курс у @a030aa , @alexandramitroshina , @ler_chek . Ведь я уважаю их опыт. У каждого он разный , но я точно найду там своё . * Я уже записалась на онлайн обучение в Гарвард. Я в UCLA. Я меньше буду спать, меньше уделять время своей семье и больше себе. Ведь я хочу, чтоб мой мозг больше работал. И я знаю, что могу дать. Не всем . А моим людям. И я знаю кто они . Иногда это мотивация , иногда действие . Знания . Опыт. В этой жизни мы каждый день делаем выбор. Сидеть и ничего не делать либо каждый день вызывать себя на бой. Своё тело, душу или мозг. Если люди меняющие этот мир, а есть кричащие «я в вас разочаровалась». * Кто ты?
Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".