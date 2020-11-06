"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова заявила, что хочет заставить свой мозг трудиться.

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 6 ноября в Instagram заявила, что планирует прослушать курс лекций в американском университете.

"Я уже записалась на онлайн-обучение в Гарвард. Я в UCLA (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе). Я меньше буду спать, меньше уделять время своей семье и больше себе. Ведь я хочу, чтоб мой мозг больше работал", – написала она.

По словам певицы, она ежедневно читает или слушает книги, чтобы утолить жажду обучения.

"Не было ни дня в моей жизни, чтобы я не открыла книгу или не прослушала аудиоверсию. Не было ни дня в моей жизни, чтобы эта самая жизнь не преподнесла мне уроки. В моем случае – по выживанию. Я хочу учиться", – подытожила Седокова.

Певица отметила, что кроме лекций в американском университете, хочет прослушать обучающие курсы, которые проводят ее коллеги из шоу-бизнеса.

"Ведь я уважаю их опыт. У каждого он разный, но я точно найду там свое", – считает она.

Публикацию артистка проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена с метлой в руках на фоне деревянного домика с надписью "Баба Яга".

Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".