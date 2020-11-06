Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2020
 
Новости

"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова заявила, что хочет заставить свой мозг трудиться.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова: Я хочу учиться
Седокова: Я хочу учиться
Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 6 ноября в Instagram заявила, что планирует прослушать курс лекций в американском университете.

"Я уже записалась на онлайн-обучение в Гарвард. Я в UCLA (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе). Я меньше буду спать, меньше уделять время своей семье и больше себе. Ведь я хочу, чтоб мой мозг больше работал", – написала она. 

По словам певицы, она ежедневно читает или слушает книги, чтобы утолить жажду обучения.

"Не было ни дня в моей жизни, чтобы я не открыла книгу или не прослушала аудиоверсию. Не было ни дня в моей жизни, чтобы эта самая жизнь не преподнесла мне уроки. В моем случае – по выживанию. Я хочу учиться", – подытожила Седокова.

Певица отметила, что кроме лекций в американском университете, хочет прослушать обучающие курсы, которые проводят ее коллеги из шоу-бизнеса.

"Ведь я уважаю их опыт. У каждого он разный, но я точно найду там свое", – считает она.

Публикацию артистка проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена с метлой в руках на фоне деревянного домика с надписью "Баба Яга".

Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

Теги: образование, Анна Седокова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж
Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж
  Жванецкий: Нет, не зря все, от первой до последней строчки, я создаю здесь, в Украине
  Жванецкий: Нет, не зря все, от первой до последней строчки, я создаю здесь, в Украине
Дмитрий ГОРДОН
"Барселона" 2:1 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Барселона" 2:1 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилиии
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилиии
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
  Марина Кинах переболела COVID-19
  Марина Кинах переболела COVID-19
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Ризатдинова показала тренировку в зале
Ризатдинова показала тренировку в зале
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS