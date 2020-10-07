Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2020
 
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Седокова показала ягодицы

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова поделилась в сети снимком, на котором запечатлена с оголенными ягодицами.

Седокова: Хочу быть причиной, по которой ты смотришь на экран телефона
Седокова: Хочу быть причиной, по которой ты смотришь на экран телефона
Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 7 октября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена на фоне морского пейзажа.

Артистка позирует в джинсовой куртке и микро-шортах, демонстрируя на камеру ягодицы.

"Хочу быть причиной, по которой ты смотришь на экран телефона и улыбаешься", – подписала она снимок.

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

В сентябре певица сообщила, что вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму

О романтических отношениях с Тиммой певица впервые публично рассказала в октябре 2019 года. В июле 2020 года Седокова сообщила, что выходит за него замуж.

Ранее Седокова была замужем дважды. Ее первый муж – экс-капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский.

У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

У Тиммы есть сын Кристиан (2018) от первого брака.

Теги: Анна Седокова
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