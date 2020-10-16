"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 16 октября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена со своей старшей дочерью Алиной и сыном Гектором.
"Я хорошая мама, точно знаю. Но я в страшном сне видела жизнь, в которой откажусь от своей реализации, работы или музыки и сяду дома с ребенком или мужем", – призналась она.
По словам Седоковой, она также не хотела бы, чтобы ее 15-летняя дочь сидела в красивом замке, оставаясь нереализованной.
"Для меня важно подать своим детям пример, что человек может достичь гораздо больше того, с чем он рождается", – подытожила певица.
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Моя семья, мое богатство. И надёжный тыл. Эта пара на фото поддерживали меня все время. * И я хорошая мама, точно знаю ) Но я в страшном сне видела свою жизнь, в которой я откажусь от всего того, что люблю, своей реализации, работы или музыки и сяду дома. С ребёнком или мужем. Не так сложно было технический, сложно было психологический. Жить не свою жизнь. * Даже жизнь самого любимого человека, но все равно она ведь не твоя. Понимаю, что тут есть тема для споров кто-то скажет , что это призвание женщины сохранять быт и растить детей. Но как мама 15 летней дочери я бы не хотела, чтоб она сидела в самом красивом замке, но так и не нашла своё дело в жизни. * За неделю мы с Гектором выучили примеры, стихи, песни и танцы. И я точно знаю, что ещё через неделю он их забудет * Для меня важно, подать своим детям пример того, что человек, следуя за своим талантом, используя свой мозг, качественно работая и не опуская руки, может достичь гораздо большего, чем то с чем он рождается. Собственный пример важнее теоретических знаний. Безусловно лучше совмещать )) * Меньше всего мне хотелось, чтоб это был занудный пост, разделяющий женщин. Меня слишком часто отделяли и квалифицировали, даже не зная меня. И я знаю как это. Но если вы сейчас решаете, то вот вам совет * Выбирайте себя. Ведь только сделав счастливым себя, вы сможете осчастливить тех, кто рядом .А семья всегда поможет
Седокова – мать троих детей. Старшая Алина – дочь певицы от Белькевича. Она родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.
Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.