Бульвар Шоубиз
 
16 октября, 2020
 
Новости

"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова написала в микроблоге, что не променяла бы свою карьеру в шоу-бизнесе на то, чтобы сидеть дома с детьми, которых у нее трое – 15-летняя Алина, девятилетняя Моника и трехлетний Гектор.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова: Я в страшном сне видела жизнь, в которой откажусь от реализации
Седокова: Я в страшном сне видела жизнь, в которой откажусь от реализации
Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 16 октября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена со своей старшей дочерью Алиной и сыном Гектором.

"Я хорошая мама, точно знаю. Но я в страшном сне видела жизнь, в которой откажусь от своей реализации, работы или музыки и сяду дома с ребенком или мужем", – призналась она. 

По словам Седоковой, она также не хотела бы, чтобы ее 15-летняя дочь сидела в красивом замке, оставаясь нереализованной.

"Для меня важно подать своим детям пример, что человек может достичь гораздо больше того, с чем он рождается", – подытожила певица.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина – дочь певицы от Белькевича. Она родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Теги: дети, Анна Седокова, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновлено
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновлено
Наталия ДВАЛИ
Список "двойников" кандидатов на местных выборах 2020 года. Что это за технология и как с ней бороться?
Список "двойников" кандидатов на местных выборах 2020 года. Что это за технология и как с ней бороться?
Елена КРАВЧЕНКО
Записки бывшего подполковника КГБ: Концепция "русского мира", "Наши" и танки в обмен на компьютеры
Записки бывшего подполковника КГБ: Концепция "русского мира", "Наши" и танки в обмен на компьютеры
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Брежнева показала фото из примерочной в боди
Брежнева показала фото из примерочной в боди
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS