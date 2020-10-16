"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова написала в микроблоге, что не променяла бы свою карьеру в шоу-бизнесе на то, чтобы сидеть дома с детьми, которых у нее трое – 15-летняя Алина, девятилетняя Моника и трехлетний Гектор.

Седокова: Я в страшном сне видела жизнь, в которой откажусь от реализации Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 16 октября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена со своей старшей дочерью Алиной и сыном Гектором.

"Я хорошая мама, точно знаю. Но я в страшном сне видела жизнь, в которой откажусь от своей реализации, работы или музыки и сяду дома с ребенком или мужем", – призналась она.

По словам Седоковой, она также не хотела бы, чтобы ее 15-летняя дочь сидела в красивом замке, оставаясь нереализованной.

"Для меня важно подать своим детям пример, что человек может достичь гораздо больше того, с чем он рождается", – подытожила певица.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина – дочь певицы от Белькевича. Она родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.