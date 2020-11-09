"Прошу дать мне совет". Седокова заявила о важном периоде в своей жизни

По словам проживающей в России украинской певицы Анны Седоковой, ей предстоит определиться в вопросах карьеры, творчества и позиционирования.

Седокова: Сейчас у меня важный поворот Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова сообщила, что в ее жизни наступил важный поворот, в связи с чем она нуждается в советах со стороны. Об этом она написала 7 ноября в Instagram.

"Я прошу дать мне совет. В музыке, карьере, позиционировании. Сейчас у меня важный поворот. Какую музыку выбирать, что петь? Какая музыка важна?" – написала артистка.

"Оставайся собой, верь в себя и никогда не сомневайся в своих силах", – отреагировали пользователи сети.

"Делай так, как велит сердце", – посоветовали подписчики.

Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

За 14 лет карьеры Седокова заявила о себе не только как о певице, но и была участницей и ведущей развлекательных шоу на российском телевидении.

С начала 2020 года певица презентовала пять новых треков и выпустила книгу "Я сильная, я справлюсь", в которой рассказала о своей жизни. Это вторая книга артистки – в 2010 году она презентовала книгу "Искусство соблазнения".