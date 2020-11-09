"Прошу дать мне совет". Седокова заявила о важном периоде в своей жизни

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова сообщила, что в ее жизни наступил важный поворот, в связи с чем она нуждается в советах со стороны. Об этом она написала 7 ноября в Instagram.
"Я прошу дать мне совет. В музыке, карьере, позиционировании. Сейчас у меня важный поворот. Какую музыку выбирать, что петь? Какая музыка важна?" – написала артистка.
"Оставайся собой, верь в себя и никогда не сомневайся в своих силах", – отреагировали пользователи сети.
"Делай так, как велит сердце", – посоветовали подписчики.
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Мне нужен твой совет! * Правда ) Я обожаю давать советы, о которых меня не просят Иногда останавливаюсь и говорю себе «молчи». Но мне правда видно. * Мы привыкли не реагировать на критику и правильно делаем. У неё низкие вибрации. Но иногда со стороны виднее. * Так что сейчас в комментариях я прошу тебя дать мне совет. В музыке, карьере, Инстаграм, позиционировании. Сейчас у меня важный поворот . Какую музыку выбирать , что петь ? Какая музыка важна ? Больше говорить о личном или закрыть страницу ? В личной жизни не надо Но ведь ты со мной столько лет * Какой совет ты мне дашь?
Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".
За 14 лет карьеры Седокова заявила о себе не только как о певице, но и была участницей и ведущей развлекательных шоу на российском телевидении.
С начала 2020 года певица презентовала пять новых треков и выпустила книгу "Я сильная, я справлюсь", в которой рассказала о своей жизни. Это вторая книга артистки – в 2010 году она презентовала книгу "Искусство соблазнения".