"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова посоветовала своей старшей дочери Алине жить по своим правилам.

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 16 ноября разместила в Instagram совместное селфи со своей старшей дочерью Алиной.

На снимке они позируют на борту самолета в медицинских масках.

"Это твоя жизнь, твои решения. Надеюсь, я научу тебя смелости! И тому, что этот мир безграничен в своих возможностях! Ведь в этом точно твоя мама разбирается. Живи по своим правилам и никогда никого не слушай. Даже меня", – подписала она публикацию.⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорруского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.