"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией

По словам проживающей в России украинской певицы Анны Седоковой, руководство музыкальной компании, с которой она подписала контракт, влюблено в ее песни.

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова сообщила в Instagram, что 1 декабря подписала контракт с музыкальной компанией Universal.

Певица отметила, что представители компании "влюблены в ее музыку".

"Сегодня подписала контракт с крупнейшей мировой музыкальной компанией Universal. Мы готовы показать удивительно красивые песни. Я не подведу", – написала артистка.

Седокова отметила, что долго шла к этому, сомневаясь в своих силах и соглашаясь на компромиссы.

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Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственными именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале".

В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное".

С начала 2020 года певица презентовала пять новых треков и выпустила книгу "Я сильная, я справлюсь", в которой рассказала о своей жизни. Это вторая книга артистки – в 2010 году она презентовала книгу "Искусство соблазнения".

Universal Music Group (UMG) – музыкальная компания, которая имеет региональное представительство в России Universal Music Russia.