Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2020
 
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Седокова назвала основные источники своих доходов

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова сообщила, что в последнее время практически не выступает.

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Седокова: Мои рекламные контракты намного превышают стоимость моих выступлений
Седокова: Мои рекламные контракты намного превышают стоимость моих выступлений
Фото: annasedokova / Instagram

Основным источником доходов проживающей в России украинской певицы Анны Седоковой является реклама. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовано 17 ноября на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

"Мои рекламные контракты намного превышают стоимость моих выступлений. Есть интеграции в 1 млн руб. (около 371 тыс. грн), есть контракты за 10 млн руб. (порядка 3,7 млн грн), есть за 15 млн (примерно 5,5 млн грн)", – сообщила певица.

Она отметила, что сейчас практически не выступает.

"И не хочется. Я выступаю только на тех площадках, которые нравятся", – призналась она.

По словам артистки, чем больше она зарабатывает, тем больше тратит. Седокова сообщила, что в ее компании работают 15 сотрудников, которым она выплачивает заработную плату, а также отнесла к расходам траты на ремонт в новой квартире, купленной в ипотеку.

"У меня одной ипотеки 430 тыс. руб. (около 158,5 тыс. грн) в месяц", – сообщила певица.

Седокова заявила, что стоимость ее новой квартиры составила 58 млн руб. (порядка 21,5 млн грн).

ВИДЕО
Видео: Василий Конов / YouTube

Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственными именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале".

В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное".

С начала 2020 года певица презентовала пять новых треков и выпустила книгу "Я сильная, я справлюсь", в которой рассказала о своей жизни. Это вторая книга артистки – в 2010 году она презентовала книгу "Искусство соблазнения".

Теги: доходы, Анна Седокова, певица
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