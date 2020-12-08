"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь

По словам проживающей в России украинской певицы Анны Седоковой, ее старшая дочь за 16 лет пережила многое и это вызывает у нее материнскую гордость.

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова в Instagram обнародовала фото своей старшей дочери Алины Белькевич, которой 8 декабря исполнилось 16 лет.

"Ты уже жила в трех странах и пережила столько, что иногда мне хочется просто подойти к тебе и сказать, как я горжусь тобой. Ты удивительный ребенок, которого не нужно контролировать, чтобы добиться результата. Тебе нужно дать свободу. И хоть с этим не всегда у меня получается, но я буду стараться", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.