"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия

По словам проживающей в России украинской певицы Анны Седоковой, которой 16 декабря исполнилось 38 лет, за день до этого у нее обострилась крапивница.

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова накануне своего 38-летия не смогла уснуть из-за приступа крапивницы. Об этом она написала 16 декабря в Instagram, разместив ролик, на котором запечатлена украшенная шарами комната и написанные от руки поздравительные открытки.

"Я не спала вчера до 5.00, проснулась оттого, что пришла медсестра делать укол от обострения крапивницы. Ну что же, давно не виделись. Давай поговорим. Но я уверена, что справлюсь. Мы справимся", – подписала видео певица.

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Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале".

В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное".

С начала 2020 года певица презентовала пять новых треков и выпустила книгу "Я сильная, я справлюсь", в которой рассказала о своей жизни. Это вторая книга артистки – в 2010 году она презентовала книгу "Искусство соблазнения".

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.