Бульвар Шоубиз
 
16 декабря, 2020
 
Новости

"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия

По словам проживающей в России украинской певицы Анны Седоковой, которой 16 декабря исполнилось 38 лет, за день до этого у нее обострилась крапивница.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова за день до 38-летия заболела
Седокова за день до 38-летия заболела
Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова накануне своего 38-летия не смогла уснуть из-за приступа крапивницы. Об этом она написала 16 декабря в Instagram, разместив ролик, на котором запечатлена украшенная шарами комната и написанные от руки поздравительные открытки. 

"Я не спала вчера до 5.00, проснулась оттого, что пришла медсестра делать укол от обострения крапивницы. Ну что же, давно не виделись. Давай поговорим. Но я уверена, что справлюсь. Мы справимся", – подписала видео певица.

Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале".

В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное".

С начала 2020 года певица презентовала пять новых треков и выпустила книгу "Я сильная, я справлюсь", в которой рассказала о своей жизни. Это вторая книга артистки – в 2010 году она презентовала книгу "Искусство соблазнения".

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Теги: любовь, Анна Седокова, семья, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор
  Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор
Алеся БАЦМАН
Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда
Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника
Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника
"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями
"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
Отец Спирс прокомментировал желание дочери избавиться от его опеки
Отец Спирс прокомментировал желание дочери избавиться от его опеки
  "Мой герой это ты". Скрипка, Tarabarova, Мирошниченко озвучили детскую книгу о СOVID-19. Видео
  "Мой герой – это ты". Скрипка, Tarabarova, Мирошниченко озвучили детскую книгу о СOVID-19. Видео
79-летний канадский дизайнер Найгард задержан по подозрению в сексуальной эксплуатации женщин
79-летний канадский дизайнер Найгард задержан по подозрению в сексуальной эксплуатации женщин
Беременная Василиса Фролова поплавала под водой
Беременная Василиса Фролова поплавала под водой
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS