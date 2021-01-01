Бульвар Шоубиз
 
01 января, 2021
 
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"Ой, все", "Дед Мороз принес "дурика". Санина показала свою новогоднюю радость

В семье фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной и продюсера Валерия Бебко в новогоднюю ночь случилось пополнение.

Санина и Бебко воспитывают пятилетнего сына
Санина и Бебко воспитывают пятилетнего сына
Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина 1 января обнародовала в Instagram семейное фото, на котором запечатлена в компании мужа, сына и нового питомца – щенка, кличку которому они еще не придумали.

"Наша новогодняя радость – наша девочка", – подписала Санина фото.

"Ой, все", – отреагировала на новость украинская певица Джамала.

"Судя по глазам, больше всего собаку хотела мама", – написали в комментариях фолловеры.

"А-а, Дед Мороз принес "дурика". С праздником, родные!", – прокомментировала публикацию украинский режиссер Катя Царик. 

"Да!" – ответила ей Санина.

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) родилась 11 октября 1990 года в Киеве.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss.  В том же году Санина и Бебко поженились, а осенью 2015 года у них родился сын.

Теги: Джамала, дети, The Hardkiss, семья, Юлия Санина, Катя Царик
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