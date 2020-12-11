  Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин

По словам 30-летней фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной, она не сторонница пластической хирургии.

Санина: Пока что я не делала никаких уколов Фото: the_hardkiss / Instagram

30-летняя фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, в интервью, которое 10 декабря было размещено на YouTube-канале "Ходят Слухи", заявила, что в случае необходимости начнет делать себе так называемые уколы красоты.

"Пока что я не делала никаких уколов. Но я уже вижу, что, наверное, уже можно было бы. Я не против этого. Я против конкретного вмешательства вроде хирургии, потому что тогда лицо уже выглядит не таким естественным. Но уколы – это ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин. Но пока я еще терплю", – рассказала певица.

Санина призналась, что ухаживает за кожей лица с помощью пилинга, чистки и масок.

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Видео: Ходят Слухи / YouTube

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) родилась 11 октября 1990 года в Киеве.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss.