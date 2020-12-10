  "Прилетать туда и давать концерты там – неприемлемо". Санина рассказала, почему отказывается выступать в России

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина назвала лицемерной позицию артистов, которые выступая в России, заявляют, что музыка – вне политики.

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина в интервью, которое 10 декабря размещено на YouTube-канале "Ходят Слухи", заявила, что их коллектив не будет выступать в России до тех пор, пока эта страна будет придерживаться антиукраинской политики.

"На данном этапе я не представляю, как буду ехать, улыбаться, дарить радость, развлекать и показывать, что все классно", – рассказала она.

Певица отметила, что поклонники из России сами прилетали на концерты группы в Украину или Беларусь, когда там они там выступали.

"Но прилетать туда и давать концерты там – неприемлемо. Мне нравится думать, что показывая несогласие [выступать в России], мы свою публику там направляем на пусть истинный. Им же "впаривают" в новостях абсолютно другое. И, может быть, благодаря тому, что мы туда не ездим, наши слушатели там посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то", – сообщила она.

Санина назвала лицемерной позицию артистов, которые выступают в России, заявляя, что музыка – вне политики.

"Артист должен иметь позицию в плане глобальных вещей. Артист может не разбираться в политике. Я не разбираюсь, поэтому старюсь не говорить о том, о чем не знаю. Но выступать в России и говорить, что мы вне политики – лицемерие. Музыка не должна быть инструментом у политиков", – подытожила Санина.

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Видео: Ходят Слухи / YouTube

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) родилась 11 октября 1990 года в Киеве.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.