Ротару выступила на "Песне года" в РФ

73-летняя певица София Ротару в Москве спела песню на украинском языке.

73-летняя украинская певица София Ротару приняла участие в съемках шоу "Песня года" на российском "Первом канале". Об этом сообщило издание StarHit.

Съемки проходили 5 декабря в Москве.

Ротару приехала в розовом пуховике, белых джинсах и кроссовках, с защитной маской на лице. Выступала она в блестящем костюме и красном платье. Зал аплодировал певице стоя. Она исполнила песни "Сердце размером с солнце" и "Червона рута".

В записи концерта также приняли участие российские исполнители Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Валерия, Лариса Долина, Лолита, Кристина Орбакайте, Николай Басков.

София Ротару принимает участие в российской "Песне года" с 1973-го, пропустила только однажды – в 2018-м. Певица – обладательница званий "Народная артистка СССР", "Герой Украины". В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.