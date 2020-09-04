Сын Ротару похвастался успехами дочери

Сын украинской певицы Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко разместил в сети фото дочери Софии.

Евдокименко: Люблю тебя, дочь, за увлеченность и стремление к победам Фото: us_evdokimenko / Instagram

Сын украинской певицы Софии Ротару, продюсер Руслан Евдокименко 4 сентября на своей странице в Instagram обнародовал архивные снимки, на которых запечатлена его дочь София в подростковом возрасте во время занятий конным спортом.

Евдокименко также разместил изображение медали, которую получила его дочь за первое место в соревнованиях.

"Приятные воспоминания прошлых лет. Люблю тебя, дочь, за увлеченность и стремление к победам!" – написал отец.

София Евдокименко в последний день лета на своей странице в Instagram сообщила, что готовится к возвращению в Нью-Йорк. Внучка Ротару прилетела в Киев в начале лета на каникулы.

София Евдокименко – дочь единственного сына народной артистки Украины Софии Ротару Руслана Евдокименко.

В браке у Светланы и Руслана Евдокименко родилось двое детей. Сыну Анатолию 23 марта исполнилось 26 лет, дочери Софии 30 мая исполнилось 19 лет.