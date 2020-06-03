Внучка Ротару вернулась из Нью-Йорка в Киев

Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко 2 июня обнародовала в разделе историй на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлен памятник "Родина-мать".
Ранее внучка Ротару делилась с фолловерами снимками, сделаными на фоне достопримечательностей Нью-Йорка.
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The universe speaks to us quietly - in coincidences, in moments of silence, in nature.
София Евдокименко – дочь единственного сына народной артистки Украины Софии Ротару Руслана Евдокименко.
В браке у Светланы и Руслана Евдокименко родилось двое детей. Сыну Анатолию 23 марта исполнилось 26 лет, дочери Софии 30 мая исполнилось 19 лет.