Внучка Ротару вернулась из Нью-Йорка в Киев

19-летняя внучка украинской артистки Софии Ротару поделилась в социальных сетях съемками киевских пейзажей.

Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко 2 июня обнародовала в разделе историй на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлен памятник "Родина-мать".

Скриншот: iamsofiaeve / Instagram



Ранее внучка Ротару делилась с фолловерами снимками, сделаными на фоне достопримечательностей Нью-Йорка.

София Евдокименко – дочь единственного сына народной артистки Украины Софии Ротару Руслана Евдокименко.

В браке у Светланы и Руслана Евдокименко родилось двое детей. Сыну Анатолию 23 марта исполнилось 26 лет, дочери Софии 30 мая исполнилось 19 лет.