"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком

Сын украинской певицы Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко в социальных сетях поздравил мать с днем рождения.

Продюсер Руслан Евдокименко на своей странице в Instagram опубликовал снимок, на котором запечатлен вместе со своей матерью, украинской певицей Софией Ротару. Публикацию он посвятил ее дню рождения – 7 августа Ротару исполнилось 73 года.

"Полвека – с тобой, полвека – люблю", – подписал он фото, на котором они с Ротару позируют на фоне морского заката.

Ротару родилась в 1947 году в многодетной семье. 22 сентября 1968 года певица вышла замуж за артиста Анатолия Евдокименко.

Руслан Евдокименко родился спустя два года после свадьбы родителей. Его отец умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.