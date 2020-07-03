"Афродита! София!". Внучка Ротару показала фигуру в купальнике

19-летняя внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко позировала на лужайке с собакой.

Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко разместила в Instagram подборку снимков. Она запечатлена лежащей на лужайке в цельном белом купальнике.

На фото Евдокименко присутствует также белая собака.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve) 2 Июл 2020 в 9:43 PDT

"Релакс", – прокомментировала ella_kimli_private.

"Ты сияешь и вдохновляешь", – написала nastiaprokopchuck.

"Очень необычная фотосессия", – отметила viktory.your.

"Афродита! София! Вы божественно красивы прелестны и обворожительны!" – добавила igrychkova.

София Евдокименко – дочь единственного сына народной артистки Украины Софии Ротару Руслана Евдокименко.



В браке у Светланы и Руслана Евдокименко родилось двое детей. Сыну Анатолию 23 марта исполнилось 26 лет, дочери Софии 30 мая исполнилось 19 лет.