"Афродита! София!". Внучка Ротару показала фигуру в купальнике

Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко разместила в Instagram подборку снимков. Она запечатлена лежащей на лужайке в цельном белом купальнике.
На фото Евдокименко присутствует также белая собака.
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"Релакс", – прокомментировала ella_kimli_private.
"Ты сияешь и вдохновляешь", – написала nastiaprokopchuck.
"Очень необычная фотосессия", – отметила viktory.your.
"Афродита! София! Вы божественно красивы прелестны и обворожительны!" – добавила igrychkova.
София Евдокименко – дочь единственного сына народной артистки Украины Софии Ротару Руслана Евдокименко.
В браке у Светланы и Руслана Евдокименко родилось двое детей. Сыну Анатолию 23 марта исполнилось 26 лет, дочери Софии 30 мая исполнилось 19 лет.