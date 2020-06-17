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17 июня, 2020
 
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Внучка Ротару рассталась с бойфрендом-французом

19-летняя внучка народной артистки Украины Софии Ротару София Евдокименко ранее состояла в романтических отношениях с французом Марко Дюменилом.

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Евдокименко и Дюменил больше не вместе
Евдокименко и Дюменил больше не вместе
Фото: marcodumenil / Instagram

Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко рассталась со своим бойфрендом, французом Марко Дюменилом, сообщает Clutch.

Пара расторгла отношения в начале 2020 года. По словам внучки Ротару, ранее она избегала предавать эту новость огласке, так как не любит излишней публичности. При этом Евдокименко не назвала причину расставания с Дюменилом. 

На странице ее экс-бойфренда остались совместные снимки с внучкой Ротару, сделанные около года назад. 

Под одной из публикаций Евдокименко оставила комментарий в виде сердца.

София Евдокименко – дочь единственного сына народной артистки Украины Софии Ротару Руслана Евдокименко.

В браке у Светланы и Руслана Евдокименко родилось двое детей. Сыну Анатолию 23 марта исполнилось 26 лет, дочери Софии 30 мая исполнилось 19 лет. 

Теги: Украина, София Ротару, София Евдокименко, певица
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