Внучка Ротару рассталась с бойфрендом-французом

19-летняя внучка народной артистки Украины Софии Ротару София Евдокименко ранее состояла в романтических отношениях с французом Марко Дюменилом.

Евдокименко и Дюменил больше не вместе Фото: marcodumenil / Instagram

Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко рассталась со своим бойфрендом, французом Марко Дюменилом, сообщает Clutch.

Пара расторгла отношения в начале 2020 года. По словам внучки Ротару, ранее она избегала предавать эту новость огласке, так как не любит излишней публичности. При этом Евдокименко не назвала причину расставания с Дюменилом.

На странице ее экс-бойфренда остались совместные снимки с внучкой Ротару, сделанные около года назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Good Times Square Публикация от Marco Dumenil * (@marcodumenil) 3 Ноя 2019 в 10:19 PST

Под одной из публикаций Евдокименко оставила комментарий в виде сердца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Beverly Публикация от Marco Dumenil * (@marcodumenil) 22 Сен 2019 в 10:09 PDT

София Евдокименко – дочь единственного сына народной артистки Украины Софии Ротару Руслана Евдокименко.

В браке у Светланы и Руслана Евдокименко родилось двое детей. Сыну Анатолию 23 марта исполнилось 26 лет, дочери Софии 30 мая исполнилось 19 лет.