Внучка Ротару рассталась с бойфрендом-французом

Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко рассталась со своим бойфрендом, французом Марко Дюменилом, сообщает Clutch.
Пара расторгла отношения в начале 2020 года. По словам внучки Ротару, ранее она избегала предавать эту новость огласке, так как не любит излишней публичности. При этом Евдокименко не назвала причину расставания с Дюменилом.
На странице ее экс-бойфренда остались совместные снимки с внучкой Ротару, сделанные около года назад.
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Под одной из публикаций Евдокименко оставила комментарий в виде сердца.
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София Евдокименко – дочь единственного сына народной артистки Украины Софии Ротару Руслана Евдокименко.
В браке у Светланы и Руслана Евдокименко родилось двое детей. Сыну Анатолию 23 марта исполнилось 26 лет, дочери Софии 30 мая исполнилось 19 лет.