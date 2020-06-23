Племянница Ротару певица Sonya Kay после замужества покидает сцену

Племянница народной артистки Украины Софии Ротару певица Sonya Kay, которая в начале июня вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова, объявила о творческом отпуске. Артистка обещает вернуться на сцену осенью.

Украинская певица Sonya Kay, которая приходится народной артистке Украины Софии Ротару племянницей, заявила, что покидает сцену. Об этом она написала в Instagram.

"Я намерена сделать паузу, но только для того, чтобы вместе со своей командой поработать над материалом", – заявила певица.

Она подчеркнула, что вернется на сцену осенью 2020 года с новыми песнями. Певица сообщила, что во время работы над новым материалом не будет давать интервью.

Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябыч. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями исполнительницы стали песни "Дождь" и "Белый снег".

7 июня 2020 года певица вышла замуж за 27-летнего хоккеиста Олега Петрова.