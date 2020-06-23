Племянница Ротару певица Sonya Kay после замужества покидает сцену

Украинская певица Sonya Kay, которая приходится народной артистке Украины Софии Ротару племянницей, заявила, что покидает сцену. Об этом она написала в Instagram.
"Я намерена сделать паузу, но только для того, чтобы вместе со своей командой поработать над материалом", – заявила певица.
Она подчеркнула, что вернется на сцену осенью 2020 года с новыми песнями. Певица сообщила, что во время работы над новым материалом не будет давать интервью.
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Друзі, сподіваюсь у кожного з вас все добре! Хочу вам повідомити одну важливу новину. На деякии * час я збираюсь зробити паузу, але лише для того, щоб ми зі своєю командою попрацювали над матеріалом, якии * я називаю, бомба-ракета На цеи * час ми також зробимо паузу для інтерв’ю, щоб повністю понуритись над працею для матеріалу. Для всіх представників ЗМІ - ми до вас повернемося з цікавими новинами і сюжетами та звичаи * но з новою музикою - восени 2020. Сподіваюсь нас зрозуміють, адже для нас це дуже важливо! Я дуже ціную своі * х шанувальників і кожного, хто мене підтримує і вірить в мене! Обіи * маю вас і люблю! #сонякеи * #sonyakay#love#music#vibes#singer#ukraine#work#beautiful#stage#cool#colour#fashion#sweet
Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябыч. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями исполнительницы стали песни "Дождь" и "Белый снег".
7 июня 2020 года певица вышла замуж за 27-летнего хоккеиста Олега Петрова.