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13 июня, 2020
 
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Племянница Ротару рассказала, какой подарок получила от певицы в день свадьбы

Украинская певица Sonya Kay 7 июня вышла замуж. Гостем на ее свадьбе была народная артистка Украины София Ротару – родная сестра матери Sonya Kay.

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Sonya Kay: Это большой плюс, что Ротару подарила деньги
Sonya Kay: Это большой плюс, что Ротару подарила деньги
Фото: sonyakayofficial / Instagram

Народная артистка Украины София Ротару в качестве свадебного подарка преподнесла своей племяннице, украинской певице Sonya Kay деньги.  Об этом Sonya Kay рассказала в интервью YouTube-каналу  Rostyslove Production. 

"Подарила деньги, и слава богу. Потому что деньги – они всегда пригодятся, тем более, что мы только начинаем свою семейную жизнь, нам много чего хочется и много чего нужно сделать. Это большой плюс, что она подарила деньги", – рассказала певица. 

ВИДЕО
Видео: Rostyslove Production / YouTube

Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябыч. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Ее отец Сергей Хлябыч был художественным руководителем ансамбля "Черемош", в котором пели сестры Лидия, Аурика и София Ротару. 

7 июня певица вышла замуж за 27-летнего хоккеиста Олега Петрова.

Теги: Украина, София Ротару, певица, Sonya Kay
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