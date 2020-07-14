"Красивая пара". Сын Ротару обнародовал трогательное фото родителей

Продюсер Руслан Евдокименко разместил в Instagram фото, на котором запечатлены его родители – украинская певица София Ротару и народный артист Украины Анатолий Евдокименко.
"Люблю это фото", – признался сын Ротару.
На снимке певица позирует в объятиях супруга на трассе возле дорожного указателя.
"Любящие супруги! 34 года вместе! Светлая память Анатолию Кирилловичу!" – поблагодарили Евдокименко за публикацию поклонники творчества Ротару.
"Какое трогательное фото. Красивая пара", – написали фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
София Ротару вышла замуж за Евдокименко 22 сентября 1968 года. Руслан Евдокименко родился спустя два года после свадьбы родителей.
Его отец умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.