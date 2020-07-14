"Красивая пара". Сын Ротару обнародовал трогательное фото родителей

Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал любимый снимок родителей из семейного архива. На фото Ротару изображена в объятиях своего мужа, народного артиста Украины Анатолия Евдокименко.

Ротару родила сына через два года после свадьбы с Евдокименко Фото: us_evdokimenko / Instagram

Продюсер Руслан Евдокименко разместил в Instagram фото, на котором запечатлены его родители – украинская певица София Ротару и народный артист Украины Анатолий Евдокименко.

"Люблю это фото", – признался сын Ротару.

На снимке певица позирует в объятиях супруга на трассе возле дорожного указателя.

"Любящие супруги! 34 года вместе! Светлая память Анатолию Кирилловичу!" – поблагодарили Евдокименко за публикацию поклонники творчества Ротару.

"Какое трогательное фото. Красивая пара", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Люблю эту фотографию... #родители Публикация от Rus (@rus_evdokimenko) 11 Июл 2020 в 10:44 PDT

София Ротару вышла замуж за Евдокименко 22 сентября 1968 года. Руслан Евдокименко родился спустя два года после свадьбы родителей.