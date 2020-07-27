"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы

По словам сына украинской певицы Софии Ротару Руслана Евдокименко, он гордится тем, чем сейчас занимается родной брат его матери Анатолий Ротарь.

У Ротару есть два родных брата и три сестры

Фото: us_evdokimenko / Instagram

Продюсер Руслан Евдокименко разместил в Instagram фото, на котором запечатлен комбайн, работающий на поле со злаковыми культурами. "Вот так началась трудовая неделя брата моей мамы Анатолия Михайловича! Горжусь семьей!" – подписал он снимок. "Работа в поле всегда заслуживала особого уважения", – отметили фолловеры Евдокименко. Посмотреть эту публикацию в Instagram Вот так началась трудовая неделя брата моей мамы - Анатолия Михайловича! Горжусь Семьей! Публикация от Rus (@rus_evdokimenko) 27 Июл 2020 в 12:35 PDT Ротару родилась в 1947 году в многодетной семье. У певицы есть два брата – Анатолий (1953) и Евгений (1957) – и сестры – Зинаида (1942), Лидия (1951) и Аурика (1958).