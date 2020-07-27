"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы

Продюсер Руслан Евдокименко разместил в Instagram фото, на котором запечатлен комбайн, работающий на поле со злаковыми культурами.
"Вот так началась трудовая неделя брата моей мамы Анатолия Михайловича! Горжусь семьей!" – подписал он снимок.
"Работа в поле всегда заслуживала особого уважения", – отметили фолловеры Евдокименко.
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Вот так началась трудовая неделя брата моей мамы - Анатолия Михайловича! Горжусь Семьей!
Ротару родилась в 1947 году в многодетной семье. У певицы есть два брата – Анатолий (1953) и Евгений (1957) – и сестры – Зинаида (1942), Лидия (1951) и Аурика (1958).