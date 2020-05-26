Сын Ротару обнародовал снимок с Джеки Чаном

Сын украинской певицы Софии Ротару поделился с подписчиками в Instagram снимком, который был сделан в Ялте в 1996 году. На обнародованном фото Евдокименко запечатлен вместе с китайско-американским актером Джеки Чаном.
На опубликованной в сети фотографии стоит автограф актера.
"Из архива. Несколько дней в компании Джеки Чана – съемки и прекрасные вечеринки! Человек с необыкновенно большим и добрым сердцем!" – подписал снимок Евдокименко.
Актер Джеки Чан приезжал в Ялту в 1996 году на съемки фильма "Первый удар", который снимал режиссер Стэнли Тонг. Чан играл в боевике роль полицейского, который вместе с Интерполом разыскивает российскую шпионку по имени Наташа.