Сын Ротару обнародовал снимок с Джеки Чаном

Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе с китайско-американским актером Джеки Чаном в Ялте.

Сын украинской певицы Софии Ротару поделился с подписчиками в Instagram снимком, который был сделан в Ялте в 1996 году. На обнародованном фото Евдокименко запечатлен вместе с китайско-американским актером Джеки Чаном.

На опубликованной в сети фотографии стоит автограф актера.

"Из архива. Несколько дней в компании Джеки Чана – съемки и прекрасные вечеринки! Человек с необыкновенно большим и добрым сердцем!" – подписал снимок Евдокименко.

Актер Джеки Чан приезжал в Ялту в 1996 году на съемки фильма "Первый удар", который снимал режиссер Стэнли Тонг. Чан играл в боевике роль полицейского, который вместе с Интерполом разыскивает российскую шпионку по имени Наташа.

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