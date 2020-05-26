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26 мая, 2020
 
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Сын Ротару обнародовал снимок с Джеки Чаном

Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе с китайско-американским актером Джеки Чаном в Ялте.

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Евдокименко охарактеризовал Джеки Чана как человека с большим сердцем
Евдокименко охарактеризовал Джеки Чана как человека с большим сердцем
Фото: us_evdokimenko / Instagram

Сын украинской певицы Софии Ротару поделился с подписчиками в Instagram снимком, который был сделан в Ялте в 1996 году. На обнародованном фото Евдокименко запечатлен вместе с китайско-американским актером Джеки Чаном. 

На опубликованной в сети фотографии стоит автограф актера. 

"Из архива. Несколько дней в компании Джеки Чана – съемки и прекрасные вечеринки! Человек с необыкновенно большим и добрым сердцем!" – подписал снимок Евдокименко. 

Актер Джеки Чан приезжал в Ялту в 1996 году на съемки фильма "Первый удар", который снимал режиссер Стэнли Тонг. Чан играл в боевике роль полицейского, который вместе с Интерполом разыскивает российскую шпионку по имени Наташа. 

ВИДЕО
Видео: Что посмотреть? / YouTube
Теги: Крым, Украина, кино, София Ротару, Ялта, Джеки Чан, Руслан Евдокименко
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