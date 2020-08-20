Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца

По словам сына украинской певицы Софии Ротару Руслана Евдокименко, на улице в Черновцах, которая сейчас носит имя его отца Анатолия Евдокименко, он прожил первые пять лет своей жизни.

Евдокименко первые пять лет жизни провел в Черновцах Фото: us_evdokimenko / Instagram

Сын украинской певицы Софии Ротару, продюсер Руслан Евдокименко 20 августа разместил в Instagram фото, на котором запечатлен на фоне уличного указателя с именем своего отца – народного артиста Украины Анатолия Евдокименко.

"Улица, на которой я прожил первые пять лет своей жизни. Позже ее переименуют в честь отца. А потом был Крым, Ялта. Но это уже совсем другая история", – подписал он фото.

София Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко 22 сентября 1968 года. Руслан Евдокименко родился спустя два года после свадьбы родителей.