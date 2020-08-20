Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца

Сын украинской певицы Софии Ротару, продюсер Руслан Евдокименко 20 августа разместил в Instagram фото, на котором запечатлен на фоне уличного указателя с именем своего отца – народного артиста Украины Анатолия Евдокименко.
"Улица, на которой я прожил первые пять лет своей жизни. Позже ее переименуют в честь отца. А потом был Крым, Ялта. Но это уже совсем другая история", – подписал он фото.
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Улица, на которой я прожил первые пять лет своей жизни. Позже ее переименуют в честь отца. А потом был Крым, Ялта. Но это уже совсем другая история...
София Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко 22 сентября 1968 года. Руслан Евдокименко родился спустя два года после свадьбы родителей.
Его отец умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.