"Помню и люблю". Сын Ротару в годовщину смерти отца обнародовал совместное фото

Сын украинской певицы Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко поделился в сети черно-белым снимком, на котором запечатлен со своим отцом Анатолием Евдокименко.

Сын украинской певицы Софии Ротару, продюсер Руслан Евдокименко, на своей странице в Instagram 23 октября – в годовщину смерти отца, народного артиста Украины Анатолия Евдокименко, обнародовал совместное фото с ним.

На черно-белом снимке отец и сын запечатлены на берегу реки с удочкой в руках.

"Трудно поверить, что тебя нет с нами уже 18 лет. Помню и люблю", – написал он.

Ротару и Евдокименко поженились 22 сентября 1968 года. Руслан Евдокименко родился спустя два года после свадьбы родителей. Его отец умер в 2002 году в возрасте 60 лет.