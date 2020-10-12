Украинская певица София Ротару записала новую песню, релиз которой запланирован, по ее словам, на ближайшее время.

Ротару: Скоро на всех цифровых площадках Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Украинская певица София Ротару анонсировала премьеру новой песни под названием "Сердце размером с солнце". Об этом она сообщила 9 октября на своей странице в Instagram.

"Скоро на всех цифровых площадках", – говорится в публикации. Дата релиза новой композиции артистки не уточняется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Скоро на всех цифровых площадках Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 9 Окт 2020 в 7:41 PDT

Ротару – обладательница званий "Народная артистка СССР", "Герой Украины". В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.