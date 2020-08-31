"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой

Украинская певица София Ротару поделилась в Instagram семейными снимками, на которых запечатлены ее сын Руслан с семьей и сестра Аурика.

73-летняя украинская певица София Ротару обнародовала в Instagram снимки празднования юбилея своего сына Руслана Евдокименко.

На фото запечатлена семья певицы: ее сын с женой Светланой и детьми Софией и Анатолием, а также сестра и коллега – певица Аурика Ротару.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 24 августа 2020 Юбилей Руслана * Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 30 Авг 2020 в 6:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 30 Авг 2020 в 6:27 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 30 Авг 2020 в 6:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 30 Авг 2020 в 6:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 30 Авг 2020 в 11:32 PDT

На одном из снимков подписчица отметила сходство 73-летней Ротару с ее сестрой – 61-летней Аурикой.

"Анатолию надо в кино сниматься, такая прекрасная внешность! Аурика сейчас очень похожа на Софию, как сестры-двойняшки, нет совершенно разницы в возрасте. Обе молодо выглядят. Так держать!" – написала beti78900.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 30 Авг 2020 в 11:32 PDT

Руслан – единственный сын Софии Ротару. Его отец – муж Ротару, музыкант, руководитель ансамбля "Червона рута" Анатолий Евдокименко умер в 2002 году.

Руслан Евдокименко занимается деятельностью музыкального продюсера. 24 августа ему исполнилось 50 лет.