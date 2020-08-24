"Самая лучшая песня". Ротару обнародовала фото с сыном

73-летняя украинская певица София Ротару 24 августа на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в обнимку со своим сыном, продюсером Русланом Евдокименко.
Артистка посвятила публикацию его дню рождения – 23 августа Евдокименко исполнилось 50 лет.
"Мой сын – самая лучшая песня моей жизни. С юбилеем, мой дорогой Руслан", – подписала она фото.
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Мой сын - самая лучшая песня моей жизни. С юбилеем мой дорогой Руслан
Евдокименко – единственный сын Ротару, рожденный в браке с певцом Анатолием Евдокименко, за которого артистка вышла замуж в сентябре 1968 года.
Отец Руслана Евдокименко умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.
Известные хиты Ротару – "Небо – это я", "Червона рута", "Хуторянка", "Я ж его любила" и другие.