Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2020
 
Новости

Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото

Украинская певица София Ротару опубликовала в сети фото, на которых запечатлена в свой день рождения в кругу семьи.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ротару исполнилось 73 года
Ротару исполнилось 73 года
Фото:sofiarotaru.official / Instagram

Украинская народная артистка София Ротару на своей странице в Instagram разместила серию снимков, сделанных во время празднования ее дня рождения – 7 августа певице исполнилось 73 года

На фотографиях Ротару запечатлена в окружении членов своей семьи. 

"С внуками", – подписала певица фото, на котором запечатлена с детьми своего сына Руслана Евдокименко, 26-летним Анатолием и 19-летней Софией.

На одном из снимков именинница позирует со своей младшей сестрой Аурикой Ротару и членами ее семьи. 

На этом фото артистка запечатлена вместе с сыном, продюсером Русланом Евдокименко и его семьей.

Ротару родилась в 1947 году в многодетной семье. У певицы есть два брата – Анатолий (1953) и Евгений (1957) – и сестры – Зинаида (1942), Лидия (1951) и Аурика (1958). 

22 сентября 1968 года певица вышла замуж за артиста Анатолия Евдокименко.

В 1970 году у пары родился сын Руслан. В 2002 году певица овдовела – ее супруг умер в возрасте 60 лет от инсульта. 

Теги: Украина, София Ротару, София Евдокименко, певица, Руслан Евдокименко, Анатолий Евдокименко, Аурика Ротару
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Сакварелидзе: Считаю, что генеральным прокурором Украины должен быть украинец
  Сакварелидзе: Считаю, что генеральным прокурором Украины должен быть украинец
Алеся БАЦМАН
В Беларуси после выборов президента начались массовые протесты. Онлайн-репортаж
В Беларуси после выборов президента начались массовые протесты. Онлайн-репортаж
  "Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону
  "Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
Дочь Шварценеггера родила первенца
Дочь Шварценеггера родила первенца
"Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется". Кухар снялась в объятиях мужа
"Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется". Кухар снялась в объятиях мужа
"Хорошо, что все закончилось хорошо". Во время фотосессии на природе к Тодоренко приехала полиция
"Хорошо, что все закончилось хорошо". Во время фотосессии на природе к Тодоренко приехала полиция
Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото
Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото
"Он не любит этого слова". Каменских назвала Потапа так, как ему не нравится
"Он не любит этого слова". Каменских назвала Потапа так, как ему не нравится
62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом
62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
  "У нас никогда не было расклада, что он мне должен финансово". Ефросинина рассказала о доходах супруга
  "У нас никогда не было расклада, что он мне должен финансово". Ефросинина рассказала о доходах супруга
  WAP. Cardi B показала голую грудь в совместном с Megan Thee Stallion клипе. Видео
  WAP. Cardi B показала голую грудь в совместном с Megan Thee Stallion клипе. Видео
"У обоих лучезарные глаза!". Тина Кароль позировала с сыном
"У обоих лучезарные глаза!". Тина Кароль позировала с сыном
Скрипка судится с сайтом, который заявил о его поддержке на выборах кандидата от Оппозиционного блока
Скрипка судится с сайтом, который заявил о его поддержке на выборах кандидата от Оппозиционного блока
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Посвятил отпуск самой маленькой". Кива показал восьмимесячную дочь
"Посвятил отпуск самой маленькой". Кива показал восьмимесячную дочь
Бардаш женился на украинской модели
Бардаш женился на украинской модели
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS