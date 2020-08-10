Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото

Украинская народная артистка София Ротару на своей странице в Instagram разместила серию снимков, сделанных во время празднования ее дня рождения – 7 августа певице исполнилось 73 года.
На фотографиях Ротару запечатлена в окружении членов своей семьи.
"С внуками", – подписала певица фото, на котором запечатлена с детьми своего сына Руслана Евдокименко, 26-летним Анатолием и 19-летней Софией.
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На одном из снимков именинница позирует со своей младшей сестрой Аурикой Ротару и членами ее семьи.
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На этом фото артистка запечатлена вместе с сыном, продюсером Русланом Евдокименко и его семьей.
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Ротару родилась в 1947 году в многодетной семье. У певицы есть два брата – Анатолий (1953) и Евгений (1957) – и сестры – Зинаида (1942), Лидия (1951) и Аурика (1958).
22 сентября 1968 года певица вышла замуж за артиста Анатолия Евдокименко.
В 1970 году у пары родился сын Руслан. В 2002 году певица овдовела – ее супруг умер в возрасте 60 лет от инсульта.