Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото

Украинская певица София Ротару опубликовала в сети фото, на которых запечатлена в свой день рождения в кругу семьи.

Украинская народная артистка София Ротару на своей странице в Instagram разместила серию снимков, сделанных во время празднования ее дня рождения – 7 августа певице исполнилось 73 года.

На фотографиях Ротару запечатлена в окружении членов своей семьи.

"С внуками", – подписала певица фото, на котором запечатлена с детьми своего сына Руслана Евдокименко, 26-летним Анатолием и 19-летней Софией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С внуками Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 8 Авг 2020 в 8:10 PDT

На одном из снимков именинница позирует со своей младшей сестрой Аурикой Ротару и членами ее семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 8 Авг 2020 в 8:22 PDT

На этом фото артистка запечатлена вместе с сыном, продюсером Русланом Евдокименко и его семьей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 9 Авг 2020 в 8:01 PDT

Ротару родилась в 1947 году в многодетной семье. У певицы есть два брата – Анатолий (1953) и Евгений (1957) – и сестры – Зинаида (1942), Лидия (1951) и Аурика (1958).

22 сентября 1968 года певица вышла замуж за артиста Анатолия Евдокименко.

В 1970 году у пары родился сын Руслан. В 2002 году певица овдовела – ее супруг умер в возрасте 60 лет от инсульта.