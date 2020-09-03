"Мы на карантине, а Москва в гостях". Приходько возмутилась концертами Гребенщикова в Киеве

Украинская певица Анастасия Приходько считает, что вслед за российским певцом Борисом Гребенщиковым в Украину приедут с концертами и другие российские артисты в то время, когда украинским певцам из-за карантина запрещено проводить выступления перед зрителями.

Украинская певица Анастасия Приходько 3 сентября на своей странице в Facebook в резкой форме отреагировала на проведение в Киеве концерта российского артиста Бориса Гребенщикова.

Певица обнародовала скриншот рекламной публикации, которая размещена на странице концертного агентства PMK Event Agency, организовавшего в Украине выступления Гребенщикова.

"Мы на карантине, а Москва в гостях. За...бок. Жду [Григория] Лепса, [Любовь] Успенскую и народных артистов Украины [Николая] Баскова и [Филиппа] Киркорова", – написала она.

"Настя, ты еще не привыкла?" – иронично отреагировали на публикацию ее фолловеры.

"Привыкнуть – это принять и смириться! А я не собираюсь", – возразила певица.

Выступления Гребенщикова запланированы в Киеве 3-го и 4-го сентября, говорится на странице организаторов концертов в Facebook. Затем артист планирует выступить в Харькове.

"Ничего не имею против Бориса Борисовича как человека, но, как он смог прилететь в Украину, если с 28 августа въезд для иностранных граждан закрыт?" – интересуются в комментариях подписчики страницы.

2 сентября украинская певица Оля Полякова выразила возмущение ситуацией, которая сложилась в сфере концертной индустрии в Украине, подчеркнув, что ее выступления были отменены из-за ситуации с коронавирусом в то время, как в Киеве состоялось выступление российского коллеги.

3 сентября Полякова вместе с другими представителями украинского шоу-бизнеса вышла на митинг с требованием навести порядок в вопросах организации концертов украинских артистов в условиях пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 сентября коронавирус в Украине уже выявили у 128 228 человек. Общее количество скончавшихся от инфекции увеличилось до 2710, выздоровело от коронавирусной болезни 59 676 человек.