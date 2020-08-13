Певица Приходько показала пятилетнего сына

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась в сети снимками своего младшего ребенка.

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась в Instagram фотографиями, сделанными во время празднования пятилетия ее младшего ребенка – сына Гордея.

На первом фото Гордей запечатлен на руках у матери, а на других снимках он позирует в кадре возле праздничного торта.

"Мой маленький, тебе уже пять лет", – подписала обнародованные снимки певица.

Анастася Приходько родила сына Гордея 7 августа 2015 года от второго мужа – бизнесмена Александра.

У нее есть также дочь Нана от первого брака с бизнесменом Нури Кухилавой. Девочка родилась 4 апреля 2010 года.