"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США

По словам украинской певицы Анастасии Приходько, ее не предупредили о том, что она не сможет вылететь в США, когда она покупала билеты в Нью-Йорк.

Приходько: Это была самая короткая поездка в США! Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько 19 августа на своей странице в Facebook сообщила, что не смогла вылететь в США.

Приходько также опубликовала фотографии билетов, купленных на рейсы Киев – Стамбул и Стабмул – Нью-Йорк.

"Это была самая короткая поездка в США! Туризм запрещен! Могли бы, сказать когда билеты продавали. Зато в duty-free зашла, в кафе водички попила, пошла на посадку, села и вышла! Класс!" – поделилась опытом артистка.

Отвечая на комментарии подписчиков, певица сообщила, что восприняла отмену поездки как знак свыше.

"Ангел-хранитель уберег от чего-то и оставил в Киеве!" – поделилась мыслями Приходько.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

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