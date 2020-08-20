"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США

Украинская певица Анастасия Приходько 19 августа на своей странице в Facebook сообщила, что не смогла вылететь в США.
Приходько также опубликовала фотографии билетов, купленных на рейсы Киев – Стамбул и Стабмул – Нью-Йорк.
"Это была самая короткая поездка в США! Туризм запрещен! Могли бы, сказать когда билеты продавали. Зато в duty-free зашла, в кафе водички попила, пошла на посадку, села и вышла! Класс!" – поделилась опытом артистка.
Отвечая на комментарии подписчиков, певица сообщила, что восприняла отмену поездки как знак свыше.
"Ангел-хранитель уберег от чего-то и оставил в Киеве!" – поделилась мыслями Приходько.
В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.
С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.
26 июня из аэропорта Киев в Тирану (Албания) вылетел первый чартерный рейс из Украины после возобновления авиасообщения с другими странами мира.
Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.