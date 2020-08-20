Бульвар Шоубиз
 
20 августа, 2020
 
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"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США

По словам украинской певицы Анастасии Приходько, ее не предупредили о том, что она не сможет вылететь в США, когда она покупала билеты в Нью-Йорк.

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Приходько: Это была самая короткая поездка в США!
Приходько: Это была самая короткая поездка в США!
Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько 19 августа на своей странице в Facebook сообщила, что не смогла вылететь в США. 

Приходько также опубликовала фотографии билетов, купленных на рейсы Киев – Стамбул и Стабмул – Нью-Йорк. 

"Это была самая короткая поездка в США! Туризм запрещен! Могли бы, сказать когда билеты продавали. Зато в duty-free зашла, в кафе водички попила, пошла на посадку, села и вышла! Класс!" – поделилась опытом артистка.

Отвечая на комментарии подписчиков, певица сообщила, что восприняла отмену поездки как знак свыше. 

"Ангел-хранитель уберег от чего-то и оставил в Киеве!" – поделилась мыслями Приходько.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2706188229638830&id=100007430375089

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

26 июня из аэропорта Киев в Тирану (Албания) вылетел первый чартерный рейс из Украины после возобновления авиасообщения с другими странами мира.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Теги: США, Турция, туризм, самолет, авиалинии, карантин, Стамбул, Анастасия Приходько, авиасообщение
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