Из Киева отправился первый чартерный рейс с момента возобновления внешнего авиасообщения

Первый чартерный рейс с момента возобновления внешнего авиасообщения совершен из аэропорта Киев в Тирану (Албания), сообщили в пресс-службе аэропорта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее Фото: iev.aero

Из аэропорта Киев в Тирану (Албания) вылетел первый чартерный рейс из Украины после возобновления авиасообщения с другими странами мира. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба аэропорта Киев.

Албания – первая страна, которая принимает туристов из Украины без ограничений, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, рейс выполняла украинская авиакомпания Jonica. Рейсы в Тирану планируют выполнять дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.