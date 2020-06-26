Из Киева отправился первый чартерный рейс с момента возобновления внешнего авиасообщения

Из аэропорта Киев в Тирану (Албания) вылетел первый чартерный рейс из Украины после возобновления авиасообщения с другими странами мира. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба аэропорта Киев.
Албания – первая страна, которая принимает туристов из Украины без ограничений, говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, рейс выполняла украинская авиакомпания Jonica. Рейсы в Тирану планируют выполнять дважды в неделю – по вторникам и пятницам.
В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.
С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.
Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.