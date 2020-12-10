  Санина рассказала об отношениях с Тиной Кароль

По словам фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной, несмотря на теплые отношения с коллегой Тиной Кароль, они не могут вместе выпить кофе.

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина в интервью, которое 10 декабря размещено на YouTube-канале "Ходят Слухи", рассказала, что участие в шоу "Танцы со звездами 7" сблизило ее с коллегой и ведущей этого проекта Тиной Кароль.

"Мы очень тепло общаемся. Но все-таки у девушек с такой занятостью, как у меня и у Тины, в принципе, с подругами беда. Выделить время и попить просто так кофе – это невозможно", – рассказала Санина.

ВИДЕО

Видео: Ходят Слухи / YouTube

Санина и Тина Кароль в декабре 2019 года презентовали совместный клип "Вільна". Во время участия в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1", который стартовал в конце августа 2020 года, певицы вместе выступили на паркете, исполнив откровенный танец.

Тина Кароль называла Санину своей фавориткой на проекте.