Бульвар Шоубиз
 
10 декабря, 2020
 
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Санина рассказала об отношениях с Тиной Кароль

По словам фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной, несмотря на теплые отношения с коллегой Тиной Кароль, они не могут вместе выпить кофе.

 
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Санина и Тина Кароль исполнили на паркете "Танцев со звездами 7" откровенный танец
Санина и Тина Кароль исполнили на паркете "Танцев со звездами 7" откровенный танец
Фото: Танці з зірками / Facebook

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина в интервью, которое 10 декабря размещено на YouTube-канале "Ходят Слухи", рассказала, что участие в шоу "Танцы со звездами 7" сблизило ее с коллегой и ведущей этого проекта Тиной Кароль.

"Мы очень тепло общаемся. Но все-таки у девушек с такой занятостью, как у меня и у Тины, в принципе, с подругами беда. Выделить время и попить просто так кофе – это невозможно", – рассказала Санина.

ВИДЕО
Видео: Ходят Слухи / YouTube

Санина и Тина Кароль в декабре 2019 года презентовали совместный клип "Вільна". Во время участия в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1", который стартовал в конце августа 2020 года, певицы вместе выступили на паркете, исполнив откровенный танец. 

Тина Кароль называла Санину своей фавориткой на проекте.

Теги: Тина Кароль, The Hardkiss, Юлия Санина, Танцы со звездами
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