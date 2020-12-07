Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль

Молдавский певец и композитор Дан Балан, комментируя отношения с украинской артисткой Тиной Кароль, с которой они вместе были тренерами на проекте "1+1" "Голос країни", вспомнил о "книге, написанной рукой гения".

Балан и Тина Кароль были тренерами на проекте "Голос країни" Фото: danbalan / Instagram

Экс-тренер шоу "Голос країни" на "1+1", молдавский певец и композитор Дан Балан ушел от ответа на вопрос ведущей "Світського життя" на "1+1" Кати Осадчей об отношениях с певицей Тиной Кароль.

"Пусть это останется в книге, написанной рукой гения", – заявил он.

При этом Балан признался, что смотрел новый сезон "Танцев со звездами" на "1+1" только ради нарядов Тины Кароль.

"Смотрел, только чтобы увидеть, в чем же Тина сегодня вышла. Увидел – и все", – рассказал он.

Кароль и Балан были тренерами на проекте канала "1+1" "Голос країни" в девятом и 10-м сезонах. В суперфинале 10-го сезона артисты презентовали дуэтную песню "Помнишь". Зрители шоу предполагали, что Балан и Тина Кароль состоят в романтических отношениях.

По информации издания Viva!, Балан состоит в отношениях со студенткой Харьковского национального университета имени Каразина. Избранница артиста в интервью изданию в феврале 2020 года назвала отношения Балана и Тины Кароль пиаром.

15 июня 2008 года Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. 18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин.

Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

В ноябре 2020 года певица заявила, что будет рада незапланированной беременности.