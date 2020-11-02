Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности

Украинская певица Тина Кароль рассказала, как относится к незапланированной беременности.

Тина Кароль: Я не беременна, к сожалению Фото: tinakarol_fantina / Instagram

Украинская певица Тина Кароль отрицательно ответила на вопрос ведущей "Світського життя" на "1+1" Кати Осадчей о том, беременна ли она.

По словам ведущей, после заявления певицы о желании родить дочь, которое она сделала в сентябре в одной из ее передач, поклонники Тины Кароль пытаются рассмотреть у певицы признаки возможной беременности.

"Я не беременна, к сожалению. Я хотела бы, чтобы это произошло как можно более незапланированно", – заявила артистка.

В сентябре 2020 года Тина Кароль в эфире "Світського життя" заявила, что мечтает о дочери.

"Надо открыться этому желанию, открыться мысли, которая постоянно к тебе приходит. И если это не произойдет с любимым человеком, есть много способов, удочерение или еще что-то, чтобы найти для себя дочь", – сказала она тогда.

15 июня 2008 года Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. 18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин.

Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.