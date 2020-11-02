Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности

Украинская певица Тина Кароль отрицательно ответила на вопрос ведущей "Світського життя" на "1+1" Кати Осадчей о том, беременна ли она.
По словам ведущей, после заявления певицы о желании родить дочь, которое она сделала в сентябре в одной из ее передач, поклонники Тины Кароль пытаются рассмотреть у певицы признаки возможной беременности.
"Я не беременна, к сожалению. Я хотела бы, чтобы это произошло как можно более незапланированно", – заявила артистка.
В сентябре 2020 года Тина Кароль в эфире "Світського життя" заявила, что мечтает о дочери.
"Надо открыться этому желанию, открыться мысли, которая постоянно к тебе приходит. И если это не произойдет с любимым человеком, есть много способов, удочерение или еще что-то, чтобы найти для себя дочь", – сказала она тогда.
15 июня 2008 года Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. 18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин.
Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.
В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.