Тина Кароль показала сына и похвасталась его почерком

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками новым снимком сына Вениамина.

Украинская певица Тина Кароль на официальной странице в Facebook опубликовала фото 11-летнего сына Вениамина.

На фото он позирует в кадре в белой рубашке и темно-синей жилетке с эмблемой учебного заведения.

Артистка также поделилась с поклонниками снимком, на котором запечатлен тетрадный лист, исписанный аккуратным почерком на английском языке.

"Ах, этот почерк", – подписала фото певица.

Тина Кароль родила сына 18 ноября 2008 года от Евгения Огира, за которого вышла замуж в 2008 году на Мальдивах.

Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

Вениамин живет и учится в Великобритании, в Лондоне.