"Без макияжа", "Мурашки по коже". Тина Кароль дала концерт в студии. Видео

Украинская певица Тина Кароль представила в студии "Хит FM" свой альбом "Найти своих", представ в "домашнем" образе.

Тина Кароль исполнила песни из альбома "Найти своих" Фото: tinakarol_fantina / Instagram

Украинская певица Тина Кароль дала концерт в студии. Видео разместили на ее странице в Instagram.

"Спецпроект "Хит FM" к выходу нового альбома Тины Кароль "Найти своих", – говорится в посте.

Певица предстала в "домашнем" образе: без видимого макияжа, в свитшоте и длинной светлой юбке. Она исполнила песни из альбома "Найти своих".

Подписчики прокомментировали видео.

"Как же красиво. Мурашки по коже", – написала ann_1569_13_.

"Без макияжа. Красотка", – отметила ivankovart2017.

Тина Кароль 17 сентября выпустила мини-фильм на три первые песни альбома "Найти своих" по случаю 15-летия на сцене. Это 12-й альбом исполнительницы. На обложке альбома певицу изобразили в виде ангела.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.