"Найти своих". Тина Кароль выпустила мини-фильм на три песни из своего нового альбома. Видео
Украинская певица Тина Кароль на своем YouTube-канале презентовала видеотрилогию "Найти своих". Проект включает три первые песни одноименного нового альбома Тины Кароль: "Найти своих", "Лодочка" и "Небо" . Как говорится в описании, видео является эмоциональным пазлом, который складывается в ответ на вопрос: "В чем кроется счастье?". Тина Кароль исполнила роль героини, которой люди доверили сокровенные секреты своих душ. Для одних Тина – спасательный круг, для других – справедливый приговор. "Счастье в жизни каждого человека состоит в обретении", – отмечается в аннотации. Режиссер трилогии – Стас Морозов. "Найти своих – это счастье, потерять – испытание. Но обретение "своих" возможно только тогда, когда перестаешь искать", – заявила Тина Кароль. Новый альбом певицы посвящен ее 15-летию на сцене.
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