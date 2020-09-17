  "Pornhub", "Позор", "Такое тело не стыдно показывать". Тина Кароль оголилась полностью

Украинская певица Тина Кароль повторила образ из клипа "Ноченька".

На странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram обнародовали фото, на котором она запечатлена без одежды.

"Ноченька" 15 лет спустя!" – говорится в описании поста.

Подписчики прокомментировали фото.

"Pornhub", – написал __bodya_16_official_.

"Позор", – отметила kamilaolishevska.

"Очень красивое тело, такое не стыдно показывать", – заявила ogurcovanatalie.

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Видео: Radial by The Orchard / YouTube

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.