"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже

Поклонники украинской певицы Тина Кароль на странице ее фан-клуба обсуждают новый образ артистки.

Фан-клуб украинской певицы Тины Кароль на своей странице в Instagram обнародовал снимок, на котором артистка запечатлена в одежде черного цвета – латексных лосинах, кожаной куртке и блузке в белый горох.

Певица позирует в кадре, лежа на столе с поднятыми ногами. Отмечается, что фото были сделаны для издания Vogue.

"Ну наконец-то что-то другое, эффектно и очень идет Тине!" – высказались пользователи сети.

"Красавица", – прокомментировали фото подписчики фан-страницы.

На своей странице в Instagram Тина Кароль также обнародовала фото, сделанное для украинского журнала Vogue, на котором запечатлена фотографом Грегом Свалесом в черном платье с оголенной спиной.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна", получив специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.