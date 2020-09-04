"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни

Украинская певица Тина Кароль назвала себя фаталисткой, которая предпочитает флирт без обязательств.

Тина Кароль: Моя страсть – флирт, который ни к чему не обязывает Фото: tinakarol_fantina / Instagram

Украинская певица Тина Кароль в интервью украинскому изданию Vogue заявила, что ее страстью является ни к чему не обязывающий флирт.

"Моя страсть – флирт, который ни к чему не обязывает. Флирт на сцене со зрителем. Мне этого достаточно. Конечно, женщине нужен мужчина. Мой мужчина в моей жизни был – и он появился именно в тот момент, когда был необходим", – заявила певица.

По словам Тины Кароль, благодаря своему супругу и продюсеру Евгению Огиру, которого не стало весной 2013 года, она успела состояться как певица.

"Он фактически вытащил меня из всех бед. Если бы не Женя, могла бы не случиться та Тина Кароль, с которой вы сегодня общаетесь. Встреча с Женей – это судьба, не каждому так везет", – призналась артистка.

Она подчеркнула, что не знает, как сложится ее личная жизнь дальше, назвав себя фаталисткой.

15 июня 2008 года певица Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира.

18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин.

Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.