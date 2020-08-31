"У тебя есть час, чтобы записала свой кусок". Тина Кароль рассказала предысторию тандема со Snoop Dogg

Украинская певица Тина Кароль призналась, что ее сотрудничество с американским рэпером Snoop Dogg было спонтанным.

Тина Кароль о сотрудничестве со Snoop Dogg: Как это было? Я сидела дома, зазвонил телефон Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль рассказала программе "Сніданок з 1+1" на телеканале "1+1", что предшествовало ее сотрудничеству с американским рэпером Snoop Dogg.

Певица отметила, что еще год назад она подписала контракт с независимым лейблом в Америке. И именно это способствовало ее сотрудничеству с известным рэпером.

"Как это было? Я сидела дома, зазвонил телефон – я знаю человека, который мне звонил. И мне говорят, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dogg. А потом мне говорят: "У тебя есть час, чтобы записала свой кусок, придумала музыку, слова и так далее". Я порезала песню одного из наших украинских авторов, с которым сотрудничаю. Взяла этот кусочек, вложила, спела, сделали текст. Все", – рассказала исполнительница.

В условиях пандемии коронавируса было решено не снимать клип, а выпустить lyric-video.

Ролик на композицию Blow your mind презентовали 28 августа.

В 2005 году Тина Кароль заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место.

В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В июле 2020 года певица была удостоена ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Тина Кароль является автором песен "Выше облаков", "Намалюю тобi зорi", "Ты отпусти", "Помню".