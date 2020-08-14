"Черная пантера", "Роковая женщина". Тина Кароль засветила декольте

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала образ с красной помадой и декольтированным жакетом.

Украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором видна зона декольте.

Она позировала в декольтированном жакете, дополнив образ красной помадой.

Подписчики прокомментировали пост.

"Божественная", – отреагировала o.darkkaa.

"Черная пантера", – написала mytinakarol.

"Роковая женщина", – заявила nakazzaniye.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.