"Черная пантера", "Роковая женщина". Тина Кароль засветила декольте

Украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором видна зона декольте.
Она позировала в декольтированном жакете, дополнив образ красной помадой.
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Подписчики прокомментировали пост.
"Божественная", – отреагировала o.darkkaa.
"Черная пантера", – написала mytinakarol.
"Роковая женщина", – заявила nakazzaniye.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.