"У обоих лучезарные глаза!". Тина Кароль позировала с сыном

Украинская певица Тина Кароль показала, как выглядит ее 11-летний сын Вениамин.

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram опубликовали ее фото c 11-летним сыном Вениамином.

"Наверное, родственники", – процитировали в подписи певицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram «Наверное родственники» —Тина Кароль * #тинакароль Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 6 Авг 2020 в 4:17 PDT

"Красотка!!! У обоих лучезарные глаза!!!" – отметила larisabalet58.

"Очень славные родственнички", – заявила gafurovanella.

Сына Вениамина Тина Кароль родила 18 ноября 2008 года от продюсера Евгения Огира, за которого вышла замуж в 2008 году на Мальдивах.

Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

Сын Тины Кароль Вениамин живет и учится в Великобритании, в Лондоне, а на летние каникулы приехал в Украину. Осенью минувшего года певица поделилась с фолловерами снимком сына, сделав скриншот во время видеосвязи с ним.