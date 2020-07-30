"Такая судьба предначертана мне, никто не увидит печали". Кароль написала лирическое стихотворение

Украинская певица Тина Кароль поделилась в сети авторским стихотворением.

Украинская певица Тина Кароль разместила в разделе Stories на своей странице в Instagram авторское стихотворение под названием "Маяк".

"Я суверенна, как маяк,

мне чужды фантомные боли,

пусть режут волны меня

живую, такую простую,

а я неустанно буду стоять

и буду Героем.

Герой с мечем Архернара,

Такая судьба предначертана мне,

Никто не увидит печали.

Мой взгляд устремлен так далеко,

Пусть думают, что кого-то встречаю.

Да пусть думают, что хотят...

А я как маяк суверенна всегда", – написала она.

Скриншот: tina_karol / Instagram



В 2005 году Тина Кароль заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место.

В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В июле 2020 года певица была удостоена ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Тина Кароль является автором песен "Выше облаков", "Намалюю тобi зорi", "Ты отпусти", "Помню".