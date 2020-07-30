"Такая судьба предначертана мне, никто не увидит печали". Кароль написала лирическое стихотворение

Украинская певица Тина Кароль разместила в разделе Stories на своей странице в Instagram авторское стихотворение под названием "Маяк".
"Я суверенна, как маяк,
мне чужды фантомные боли,
пусть режут волны меня
живую, такую простую,
а я неустанно буду стоять
и буду Героем.
Герой с мечем Архернара,
Такая судьба предначертана мне,
Никто не увидит печали.
Мой взгляд устремлен так далеко,
Пусть думают, что кого-то встречаю.
Да пусть думают, что хотят...
А я как маяк суверенна всегда", – написала она.
В 2005 году Тина Кароль заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место.
В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В июле 2020 года певица была удостоена ордена княгини Ольги ІІІ степени.
Тина Кароль является автором песен "Выше облаков", "Намалюю тобi зорi", "Ты отпусти", "Помню".