Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони

Украинская певица Тина Кароль в Instagram обнародовала фрагмент своего выступления на сцене музыкального фестиваля "Славянский базар" (Беларусь) – в день Украины, который проходил в Витебске под девизом "С Украиной в сердце", она исполнила песню из своего репертуара "Перечекати".
Во время выступления певица перемещалась по сцене в сопровождении гигантской ладони, а в финале взобралась на нее.
"В Витебске с "Украиной в сердце". Пою для вас", – подписала публикацию певица.
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У Вітебську і «З Україною в серці». Співаю для вас * * #тинакароль #tinakarol
Участниками дня Украины на музыкальном фестивале в Беларуси, помимо Тины Кароль, стали певец и продюсер Геннадий Витер, певицы Ирина Билык, Таисия Повалий, квартет "Гетьман", группы Kazka и ТІК, музыкальный проект Liuku.