Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони

Украинская певица Тина Кароль разместила в сети фрагмент своего выступления в день Украины на фестивале "Славянский базар в Витебске". Артистка появилась на сцене в костюме белого цвета, используя в качестве декорации гигантскую ладонь, которая перемещалась по сцене.

Украинская певица Тина Кароль в Instagram обнародовала фрагмент своего выступления на сцене музыкального фестиваля "Славянский базар" (Беларусь) – в день Украины, который проходил в Витебске под девизом "С Украиной в сердце", она исполнила песню из своего репертуара "Перечекати".

Во время выступления певица перемещалась по сцене в сопровождении гигантской ладони, а в финале взобралась на нее.

"В Витебске с "Украиной в сердце". Пою для вас", – подписала публикацию певица.

Участниками дня Украины на музыкальном фестивале в Беларуси, помимо Тины Кароль, стали певец и продюсер Геннадий Витер, певицы Ирина Билык, Таисия Повалий, квартет "Гетьман", группы Kazka и ТІК, музыкальный проект Liuku.