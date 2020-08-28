"Качает реально". Кароль презентовала совместный трек со Snoop Dogg. Видео
Украинская певица Тина Кароль 28 августа на своей странице в Facebook презентовала композицию Blow your mind, которую записала вместе с американским рэпером Snoop Dogg. Лирик-видео к дуэтному треку размещено на YouTube-канале Privilege RnB. Вместе с Тиной Кароль и Snoop Dogg над материалом работал R&B-исполнитель Luca Dayz. Тина Кароль в день презентации на своей странице в Facebook назвала сотрудничество со Snoop Dogg "довольно спонтанным". Певица подчеркнула, что во время обсуждения концепции клипа на совместный трек они со Snoop Dogg отказались от идеи снимать ролик, отдав предпочтение формату лирик-видео. "Во время пандемии кривляться в Skype мы не захотели", – заявила артистка. "Песня, может, не хит, но "качает" реально. Молодец, Тина, что не боишься экспериментировать", – оценили коллаборацию украинской артистки с американским рэпером ее поклонники.
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