"Крутое перевоплощение! Не узнать!". Тина Кароль сменила имидж для съемки Vogue

Украинская певица Тина Кароль позировала в декольтированном комбинезоне и макси-платье.

На фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram обнародовали ее снимки, сделанные для сентябрьского номера украинского журнала Vogue.

Певица запечатлена в двух образах: декольтированном кожаном комбинезоне и макси-платье с глубоким вырезом на спине.

Съемка проходила в Нью-Йорке. Автор – фотограф Грег Суолс, который ранее работал с моделями Кардашян, Кайли Дженнер и певицей Кэти Перри.

Подписчики прокомментировали снимки.

"Помогите. Как вернуться в реальность? Тина просто нереальная", – заявила viktoriateslyar.

"Крутое перевоплощение! Не узнать!" – написала a.kobaliia.

В интервью печатному изданию Vogue Тина Кароль рассказала, чем любит заниматься в собственном саду, как ухаживает за собой и что думает ее 11-летний сын Веня о популярности мамы.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. У певицы есть 11-летний сын Вениамин.